Le principal indice boursier du Canada a légèrement baissé vendredi, abandonnant une partie de son gain hebdomadaire, les actions des secteurs de la technologie et de l'énergie ayant perdu du terrain.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 51,98 points, ou 0,3 %, à 19 975,37, après avoir affiché des clôtures plus élevées au cours des quatre jours précédents. Pour la semaine, l'indice était en hausse de 0,4 %.

Le secteur de la technologie, qui a été de loin le plus performant cette année, a reculé de 1,2 % en raison de la hausse des rendements obligataires.

La hausse des rendements a été provoquée par les commentaires de deux responsables de la Réserve fédérale, qui ont réduit l'optimisme sur le fait que la banque centrale est proche de la fin de ses hausses agressives de taux d'intérêt.

L'immobilier a baissé de 0,9 % et les services publics de 0,8 %.

"Nous avons l'impression qu'il y aura encore une hausse de taux au Canada et aux États-Unis, et nous verrons si c'est la dernière ou non et s'ils font vraiment une pause après cela", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

"Cela dépendra de nombreux facteurs, qu'il s'agisse d'une récession imminente ou d'une baisse de l'inflation.

Le secteur de l'énergie a baissé de 0,8 %, bien que le pétrole ait augmenté de 1,6 % à 71,78 dollars le baril. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et Sandra Maler)