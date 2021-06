La situation des grands groupes bancaires français à fin 2020

Elles ont par ailleurs activement contribué à la distribution des PGE, dont les encours distribués ont atteint 121 milliards d'euros en décembre 2020 et un peu moins de 126 milliards fin février 2021, un montant significativement plus élevé que dans les autres pays d'Europe mais dont la part dans le total des prêts aux entreprises est nettement inférieure à celle de l'Italie et de l'Espagne

(Graphique 5).

Si tous les secteurs d'activité ont bénéficié de ces mesures à des degrés divers, ces deux dispositifs combinés ont particulièrement alimenté les secteurs de l'Hébergement et Restauration et des Arts, Spectacles et Activités Récréatives, pour lesquels ils représentaient respectivement près d'un tiers et plus d'un quart de l'encours de prêts à fin 2020 (Graphique 6).

Les mesures de soutien à l'économie, d'une part, et la forte reprise de l'activité à l'issue de chaque période de confinement d'autre part ont conduit à une baisse des encours de prêts non performants (non-performingloans - NPL) des principales banques françaises de 0,7 % en 2020 (Graphique

; les évolutions sur les deux principaux portefeuilles sont toutefois contrastées : si les NPL ont baissé pour les ménages (-7,6 %), ils augmentent en revanche de 5,1 % pour les SNF. Les NPL sur les autres portefeuilles, dont les montants sont plus marginaux, ont également progressé sur la période (+4,8 %).

Compte tenu par ailleurs de l'augmentation des encours de prêts performants, le taux de NPL global continue son repli en 2020, atteignant 2,22 % contre 2,52 % un an plus tôt ; il se maintient ainsi sur la médiane des principales banques européennes (Graphique 8). Les taux de NPL sur les deux principaux portefeuilles de crédit se sont également réduits sur la période, passant de 2,93 % à 2,63 % pour les ménages et de 3,96 % à 3,88 % pour les SNF (Graphique 9). Sur ce dernier portefeuille, la baisse du taux de NPL masque toutefois la hausse enregistrée aux deuxième et troisième trimestres : après un point bas à fin mars 2020 à 3,78 %, le taux de NPL avait en effet progressé pour atteindre 4,03 % fin septembre.

On observe des tendances similaires dans les principaux pays européens : à l'exception de l'Italie, où les banques ont procédé à d'importantes cessions de créances douteuses, les taux de NPL sur les entreprises ont recommencé de croître à partir du deuxième trimestre 2020 au Royaume-Uni et en Allemagne et à partir du troisième trimestre en Espagne. Comme pour la France, le taux de NPL

5 Cf. Analyses et Synthèses n° 104, encadré 1 pour une description succincte de la norme IFRS9.