La société AVI d'Afrique du Sud déclare que les hausses de prix stimulent les ventes, mais que les bénéfices restent stables.

Les entreprises de produits alimentaires et de biens de consommation du monde entier sont aux prises avec la flambée des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport. De nombreux consommateurs ont jusqu'à présent semblé accepter les hausses de prix qui en résultent, mais l'inflation croissante, les taux d'intérêt plus élevés et le chômage limitent les dépenses.

"Alors que nous avons des marques fortes et résilientes, l'accessibilité financière est une contrainte croissante pour les consommateurs, limitant leur capacité à digérer des prix plus élevés", a déclaré le fabricant du thé Five Roses et des biscuits Bakers.

"Les volumes de vente ont été plus faibles dans certaines catégories, exacerbés par les remises de la concurrence, les pressions sur les coûts n'étant pas toujours récupérées par des prix plus élevés."

Les entreprises Entyce et Snackworks du groupe, qui fabriquent du café, du thé et des biscuits, ainsi que sa division mode, ont bénéficié des hausses de prix, avec une "solide croissance des volumes" au cours du semestre clos le 31 décembre.

Mais son unité de poisson I&J a vu son chiffre d'affaires baisser "avec des taux de capture plus faibles et la réapparition des lock-downs en Chine et à Hong Kong affectant le panorama des ventes d'ormeaux", a déclaré AVI, ajoutant que les ventes de son activité de soins personnels se sont améliorées modérément, soutenues par la croissance des catégories aérosols et parfums.

Les augmentations de prix ont également aidé la marge bénéficiaire brute du groupe, qui s'est améliorée marginalement, tandis que son bénéfice d'exploitation était de 1,7 % supérieur à celui de l'année dernière, seul le bénéfice d'I&J ayant baissé.

AVI a prévenu que son principal bénéfice par action, la principale mesure de profit en Afrique du Sud, pour les six mois se terminant le 31 décembre, devrait être stable ou augmenter de seulement 1 % par rapport à l'année précédente.

À 1007 GMT, les actions d'AVI étaient en baisse de 2,16 %.