La société Distell d'Afrique du Sud enregistre une hausse de 17,5 % de ses bénéfices intermédiaires.

Distell, qui produit des vins, des spiritueux et des cidres, a augmenté son bénéfice net par action (BNPA) - la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud - à 718,2 cents pour le semestre clos le 31 décembre, contre un BNPA de 612 cents un an plus tôt.

Si l'on exclut les avantages liés aux fluctuations des taux de change, le bénéfice global de la société a augmenté de 6 %, grâce à une augmentation de 15,8 % des recettes, principalement sur son marché d'origine, l'Afrique du Sud, où les restrictions sur le commerce de l'alcool, alimentées par la pandémie, se sont poursuivies mais ont diminué par rapport à l'année précédente.

Sur d'autres marchés clés, comme le Botswana, les restrictions ont continué à sévir, ce qui a nui aux performances des activités hors d'Afrique du Sud.

"La croissance du chiffre d'affaires a été réalisée malgré les défis permanents liés à COVID-19... la pression croissante sur le coût des matières premières, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'augmentation du coût des marchandises importées et les pénuries de verre sur notre marché intérieur", a déclaré M. Distell.

Distell n'a toujours pas déclaré de dividende conformément aux conditions de sa transaction avec Heineken, qui a annoncé en novembre son intention de prendre le contrôle de l'entreprise - une nouvelle qui a fait chuter les actions de Distell de 7 % sur la journée.

Bien que la transaction ait recueilli les votes requis des actionnaires au début du mois, tous ne sont pas satisfaits de ses conditions, qui verront Distell retiré de la cote et les actionnaires pourront encaisser pour environ 180 rands par action ou garder quelques actions.

Le gestionnaire d'actifs Ninety One a publié une déclaration indiquant qu'il voterait contre l'opération parce que le prix était trop bas et qu'elle ne proposait pas aux actionnaires la possibilité de rester investis dans une entité cotée.