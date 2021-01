La société Green injecte un demi-milliard dans un centre de données à Zurich

Zurich (awp) - La société de services informatiques Green va investir 500 millions de francs suisses dans un complexe basé dans l'agglomération zurichoise et composé d'un centre de données et d'espaces commerciaux et de bureaux, agrémenté de zones vertes. Le projet, qui sera réalisé à Dielsdorf, s'étendra sur 46'000 mètres carrés.

La construction commencera au premier trimestre 2021 et devrait être terminée une année plus tard, indique lundi la société argovienne. Le projet s'inscrit dans la vision de Green, qui souhaite positionner la Suisse comme un site fort pour l'implantation de centres de données sécurisés et durables.

Les espaces commerciaux et de bureaux totaliseront une surface de 11'000 mètres carrés.

fr/ck