La société Sun Cable de Singapour s'effondre et nomme des administrateurs.

L'entreprise vise à développer un projet de plus de 30 milliards de dollars australiens (20,69 milliards de dollars) pour fournir de l'énergie solaire de l'Australie à Singapour, avec le soutien du milliardaire de la technologie et activiste climatique Cannon-Brookes et de l'homme le plus riche des États-Unis Andrew Forrest.

Cependant, le mégaprojet est à court de fonds car ses actionnaires n'ont pas réussi à trouver un consensus sur son orientation future et sa structure de financement, ce qui a poussé la société à nommer FTI Consulting comme administrateur volontaire.

Cela laisse le projet d'exportation d'énergie solaire Australia-Asia PowerLink en suspens, car la construction devait commencer en 2024.

Les étapes futures impliqueront probablement la recherche de nouveaux capitaux, ou la vente complète de l'entreprise, a déclaré Sun Cable.

Squadron Energy, le véhicule d'investissement de Forrest qui soutient Sun Cable, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 1,4499 dollars australiens)