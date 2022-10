La société Transnet d'Afrique du Sud lève la force majeure sur certains terminaux portuaires

Les travailleurs de Transnet se sont mis en grève pendant près de deux semaines à partir du 6 octobre, paralysant les opérations ferroviaires et portuaires et freinant les exportations de l'économie la plus avancée d'Afrique.

Mais Transnet a déclaré vendredi que les arriérés et l'impact connexe sur les opérations signifiaient que la force majeure dans ses terminaux de conteneurs portuaires restait en place, et la société prévoit qu'elle sera levée d'ici le 31 octobre.

"La totalité de la main-d'œuvre des terminaux portuaires de Transnet s'est présentée au travail avec effet au 20 octobre 2022, et les arriérés dans les terminaux à conteneurs sont en train d'être éliminés dans le cadre des plans de redressement en cours", a déclaré la société dans un communiqué.