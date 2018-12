COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La société WatchDec SA rejoint le Groupe Acrotec



Develier (Jura), le 3 décembre 2018 - Acrotec annonce l’entrée de WatchDec dans son groupe. Reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication de pièces complexes dans le domaine du décolletage horloger, WatchDec est également active dans la production de microcomposants dans les domaines de la connectique, du médical et de l’aéronautique. Le Groupe Acrotec est l’un des acteurs majeurs de la micromécanique suisse et l’acquisition de WatchDec lui permet de renforcer sa position d’acteur indépendant afin de servir l’ensemble des manufactures horlogères et de s’étendre à d’autres marchés.« La société WatchDec s’est installée sur notre site de Develier en 2012 avec pour objectifd’intégrer à terme le groupe. L’arrivée de WatchDec six ans plus tard dans le groupe Acrotec est une suite chronologique » a affirmé François Billig, président du groupe Acrotec. « Grâce à cette acquisition, le Groupe Acrotec atteint deux objectifs : le premier est de consolider notre offre dans les approvisionnements pour l’industrie horlogère ; le deuxième est d’élargir notre palette de composants pour les domaines non-horlogers.»L’entreprise WatchDec prévoit de déménager à Courgenay dans quelques mois pour bénéficier d’un espace plus grand et plus adapté au plan de développement de l’entreprise. WatchDec emploie à ce jour seize employés et prévoit une création de six postes de travail à court terme.« C’est une très belle opportunité pour nous, l’entrée dans le groupe nous permettra de pérenniser l’entreprise et renforcer notre position de fournisseurs de composants micromécaniques. Un grand groupe comme Acrotec nous aidera à nous diversifier et de ce fait facilitera le développement de nos activités sur de nouveaux marchés. Grâce à cette acquisition, nous pourrons bénéficier de nouveaux locaux puisqu’un déménagement est prévu à Courgenay fin du premier semestre 2019. » a ajouté M. Jean-Matthieu Kasprzykowski, qui accède au poste de CEO de WatchDec.WatchDec a été fondée en 2012. Spécialisée dans la fabrication de composants principalement dédiés au marché de l’horlogerie, la société a acquis une solide réputation en Suisse. Située à Develier (Suisse), l’entreprise dispose d’une infrastructure moderne et d’un parc machines de dernière génération ce qui lui permet d’offrir des compétences techniques de très haut niveau.Des opérations complémentaires au décolletage sont aussi proposées comme le traitement thermique, le polissage, le taillage, le roulage, le sablage, le microbillage, le nickelage, le dorage, etc. Les principaux matériaux usinés pour la fabrication des produits sont l’acier inoxydable, l’acier trempable, le titane, le laiton, le maillechort et le bronze pour des grandes ou petites séries allant de 0.05 à 10 mm de diamètre. www.watchdec.ch Acrotec est un groupe indépendant créé par des professionnels de l’horlogerie et de la micromécanique dont le but principal est de fournir à l’ensemble des manufactures et marques horlogères des produits de qualité « Swiss made ». Le Groupe Acrotec compte plus de huitcents collaborateurs. L’objectif stratégique du Groupe est de simplifier la complexité de la sous-traitance en fournissant à ses clients une vaste palette de compétences horlogères et industrielles : décolletage, sertissage, traitement de surface, etc. Les sociétés du Groupe possèdent les compétences qui permettent de concevoir et de produire des éléments finis pour les mouvements horlogers (ressorts, antichocs, masses oscillantes, etc.) et des composants d’appareils médicaux, entre autres. Acrotec produit aussi des composants pour la connectique, les télécommunications, l’informatique et la téléphonie mobile, l’automobile, les systèmes d’injection, les micromoteurs, l’aéronautique et l’aérospatiale. www.acrotec.ch