La société X Corp d'Elon Musk a intenté un procès à la Californie vendredi, contestant la constitutionnalité d'une loi de l'État établissant de nouvelles exigences de transparence pour les entreprises de médias sociaux, y compris la façon dont elles contrôlent la désinformation, les discours haineux et l'extrémisme.

X, la plateforme de médias sociaux autrefois appelée Twitter, a déclaré que la loi, connue sous le nom de projet de loi 587 de l'Assemblée, viole ses droits à la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis et de la Constitution de l'État de Californie.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Sacramento, en Californie, X a déclaré que la "véritable intention" de la loi était de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles éliminent les contenus que l'État jugeait répréhensibles.

Ce faisant, la Californie oblige les entreprises à adopter le point de vue de l'État sur des questions politiques, "une forme de discours forcé en soi", a déclaré M. X.

M. Musk, qui se décrit comme un absolutiste de la liberté d'expression et qui est la personne la plus riche du monde, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier. Il dirige également la société de voitures électriques Tesla et la société d'exploration spatiale SpaceX.

Des groupes de défense des droits civils, dont l'Anti-Defamation League et le Center for Countering Digital Hate, ont constaté une augmentation du volume des discours haineux sur X visant les Juifs, les Noirs, les homosexuels et les personnes transgenres depuis l'arrivée de M. Musk à la tête de l'entreprise.

Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, qui veille à l'application des lois de l'État, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'action en justice.

La loi AB 587 exige que les grandes entreprises de médias sociaux publient des rapports semestriels décrivant leurs pratiques de modération du contenu et fournissant des données sur le nombre de messages répréhensibles et sur la manière dont ils ont été traités.

La loi exige également que les entreprises fournissent des copies de leurs conditions d'utilisation. En cas de non-respect, les amendes civiles peuvent atteindre 15 000 dollars par infraction et par jour.

Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, a signé la loi en septembre dernier, déclarant que l'État ne laisserait pas les médias sociaux être "instrumentalisés" pour propager la haine et la désinformation.

M. Musk a licencié des milliers d'employés après avoir racheté Twitter et, lundi, il a accusé des détracteurs, dont l'ADL, d'être à l'origine d'une baisse de 60 % des recettes publicitaires aux États-Unis.

Dans une récente interview, A.J. Brown, qui a démissionné en juin de son poste de responsable de la sécurité des marques et de la qualité des publicités chez X, a déclaré qu'un récent changement de politique visant à limiter la visibilité des messages répréhensibles sur X plutôt que de les supprimer avait rendu difficile de convaincre les annonceurs que la plateforme était sûre.

L'affaire est X Corp v Bonta, U.S. District Court, Eastern District of California, No. 23-at-00903.