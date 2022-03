La société allemande Uniper va enregistrer une perte de valeur totale sur le prêt Nord Stream 2.

La compagnie d'électricité allemande Uniper a déclaré lundi qu'elle allait enregistrer une perte de valeur totale sur son prêt à Nord Stream 2 pour un montant de 987 millions d'euros (1,07 milliard de dollars).

Cette valeur résulte des prêts initialement accordés à Nord Stream 2 ainsi que des intérêts courus actuels, a déclaré Uniper, qui est détenue majoritairement par le finlandais Fortum, ajoutant que ses perspectives restaient inchangées malgré cette décision.

Le processus de cession de la filiale russe d'Uniper, Unipro, dans laquelle Uniper détient 83,73 % et dont elle avait commencé à se défaire à la fin de l'année dernière, sera repris dès que possible, ajoute le communiqué.

Berlin a interrompu le projet de gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique, qui aurait doublé les flux de gaz russe vers l'Allemagne, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération spéciale".

Uniper ne fera pas de nouveaux investissements en Russie et ne conclura pas de nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme en gaz naturel dans le pays, a-t-elle déclaré. Elle continuera néanmoins à remplir ses contrats existants.

Toutefois, la société a décidé de ne pas prolonger ses contrats de fourniture de charbon russe, qui courent jusqu'en 2022.

"Deux choses doivent être faites maintenant : Maintenir les flux d'énergie existants et, dans le même temps, trouver les moyens de diversifier l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne et de l'Europe", a déclaré le directeur général Klaus-Dieter Maubach dans un communiqué, qui souligne la dépendance de l'Europe et surtout de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie pour le gaz. (1 dollar = 0,9206 euro) (Reportage de Victoria Waldersee ; édition de Chris Reese et Marguerita Choy)