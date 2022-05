La société brésilienne Petrobras se dote d'un nouveau patron dans le cadre du dernier remaniement de l'exécutif.

Caio Mario Paes de Andrade, haut fonctionnaire du ministère brésilien de l'économie, sera le prochain directeur général de la compagnie pétrolière publique Petrobras, a déclaré le gouvernement lundi, en remplacement de son prédécesseur qui a occupé ce poste pendant moins de deux mois.

Paes de Andrade remplacera le PDG sortant Jose Mauro Coelho, choisi pour diriger la première compagnie pétrolière brésilienne début avril, devenant ainsi son quatrième directeur général au cours des deux dernières années.

Paes de Andrade, qui a fait ses études aux États-Unis, a déjà conseillé le ministre de l'économie Paulo Guedes sur la gouvernance numérique, et il était en lice pour le poste de directeur général au début du mois d'avril, lorsque Coelho a été choisi.

Le ministère des mines et de l'énergie a déclaré dans un communiqué annonçant le remaniement de la direction lundi en fin de journée que le Brésil est confronté à une volatilité extrême sur le marché du pétrole et du gaz, en plus d'autres défis géopolitiques.

Il n'a pas précisé la raison de l'éviction de Coelho ni quand le nouveau chef prendra officiellement ses fonctions.

La société devra d'abord élire Paes de Andrade à son conseil d'administration car, selon les règles de la société, seuls les membres du conseil d'administration peuvent être nommés PDG.

Le changement à la tête de Petrobras intervient deux semaines seulement après que le président Jair Bolsonaro a remplacé son ministre des mines et de l'énergie par un autre haut fonctionnaire du ministère de l'économie.

Avec la flambée des prix du carburant à l'approche des élections présidentielles d'octobre, alimentant une inflation à deux chiffres, Bolsonaro s'est insurgé contre les bénéfices de Petrobras, qui se chiffrent en milliards de dollars.

Mais jusqu'à présent, ses manœuvres pour remplacer les responsables de Petrobas ont eu peu d'impact sur les politiques de tarification de l'essence et du diesel de la société.

Les camionneurs brésiliens, qui ont paralysé le pays avec une grève sous le prédécesseur de Bolsonaro, Michel Temer, sont un groupe de soutien clé pour le leader d'extrême droite. (Reportages de Carolina Pulice à Mexico City, Gabriel Araujo et Peter Frontini à Sao Paulo ; Montage de David Alire Garcia, Muralikumar Anantharaman & Simon Cameron-Moore)