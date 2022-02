La société britannique Bellway évite les inquiétudes liées à l'affaiblissement de la demande de logements.

Les prêts bon marché et les mesures de soutien du gouvernement ont soutenu le marché du logement britannique, sous-approvisionné, pendant la pandémie, bien que l'environnement de la demande soit confronté à de nouveaux défis en raison de la hausse potentielle des taux hypothécaires et de l'aggravation des pressions inflationnistes sur le consommateur.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt pour la deuxième fois en deux mois, près de la moitié de ses responsables politiques demandant une augmentation plus importante pour contenir les pressions inflationnistes rampantes, une décision politique qui pourrait indirectement affaiblir la demande sur le marché du logement.

"En dépit des récentes hausses modestes des taux d'intérêt et des pressions inflationnistes liées au coût de la vie, nos produits de milieu de gamme restent abordables dans un contexte historique", a déclaré le directeur général Jason Honeyman dans une mise à jour commerciale.

Bellway a déclaré qu'elle continue de prévoir l'achèvement de 11 100 logements pour l'ensemble de l'année jusqu'au 31 juillet 2022, et environ 12 200 logements pour l'exercice 2023.

La société à moyenne capitalisation du FTSE, qui construit des maisons allant d'appartements d'une chambre à des maisons familiales de six chambres et des appartements-terrasses de luxe, a déclaré que son carnet de commandes s'élevait à 1,94 milliard de livres (2,62 milliards de dollars) au 31 janvier, tandis que le prix de vente moyen a augmenté de 2,8 % pour atteindre 311 800 livres.

Les grands rivaux de Bellway, Persimmon et Taylor Wimpey, ont prévu le mois dernier une forte demande, tandis que des entreprises plus petites, MJ Gleeson et Vistry, ont fait état d'un commerce sain grâce à une forte demande. Countryside Properties a annoncé de manière inattendue un trimestre faible.

(1 $ = 0,7395 livres)