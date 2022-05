La société britannique Exurban prévoit de construire une usine de recyclage de déchets électroniques aux États-Unis pour un montant de 340 millions de dollars.

Le recyclage des métaux sera un élément crucial pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés par les gouvernements du monde entier.

Chaque année, des millions de tonnes de déchets électroniques sont enfouis dans des décharges ou expédiés à l'étranger, souvent dans les pays en développement, où l'élimination mal réglementée des appareils électroniques nuit à la santé et à l'environnement.

"Exurban investira plus de 340 millions de dollars dans le développement de la première fonderie et raffinerie zéro déchet au monde, conçue spécifiquement pour traiter les déchets électroniques et d'autres déchets non ferreux complexes au niveau régional", a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle installation occupera 77 acres dans le parc industriel Adams Township à Fort Wayne, dans l'Indiana.