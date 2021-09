La société britannique Portmeirion va reprendre le versement de dividendes et affiche un chiffre d'affaires record.

Le détaillant d'articles ménagers Portmeirion a déclaré mardi qu'il prévoyait de recommencer à verser des dividendes cette année et a confirmé ses perspectives, même s'il a signalé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La société, qui vend de la vaisselle, des ustensiles de cuisine et d'autres articles ménagers en céramique, a annoncé un bénéfice avant impôts de 1,5 million de livres (2,08 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte de 2,7 millions de livres un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a bondi de 35 % pour atteindre le niveau record de 43,1 millions de livres. (1 $ = 0,7223 livre) (Reportage de Priyanshi Mandhan à Bengaluru ; Montage de Saumyadeb Chakrabarty)