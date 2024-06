La société britannique de technologie financière Revolut pourrait être valorisée à plus de 40 milliards de dollars dans le cadre d'une vente d'actions, même si elle n'a pas encore obtenu de licence bancaire au Royaume-Uni, selon des personnes au fait de la situation.

L'application de finance numérique travaille avec des banquiers sur une vente d'actions de 500 millions de dollars, y compris les actions détenues par les employés, ce qui pourrait la valoriser à plus de 40 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi.

Ce niveau dépasserait la valorisation de 33 milliards de dollars atteinte par Revolut lors d'une levée de fonds en 2021. L'entreprise a demandé une licence bancaire au Royaume-Uni il y a plus de deux ans.

Le secteur britannique de la fintech a été confronté à une pénurie de financement ces dernières années, les valorisations faramineuses de l'époque de la pandémie ayant été mises sous pression par des investisseurs devenus plus prudents.

Revolut a été classée comme la start-up la plus précieuse du pays et fait partie de la poignée d'applications de services financiers qui ont vu le jour en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie et qui proposent des services financiers sans avoir de succursales physiques.

Fondée en 2015, elle compte 40 millions de clients dans le monde, dont 9 millions en Grande-Bretagne. Elle prévoit d'augmenter ses effectifs à 11 500 personnes d'ici à la fin de l'année 2024. (Reportage d'Anousha Sakoui et d'Elizabeth Howcrowft. Rédaction : Marguerita Choy)