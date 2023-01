La société canadienne First Quantum dit être en pourparlers avec le Panama au sujet du différend minier

La société a été notifiée le 21 décembre d'un ordre du gouvernement lui demandant de créer un plan pour arrêter les opérations à Cobre Panama dans un délai de 10 jours ouvrables après avoir manqué une date limite pour un nouveau contrat en raison de désaccords sur les redevances et le paiement des taxes.

First Quantum a déclaré que son unité remettra un plan pour mettre la mine sous "entretien et maintenance" pour l'examen du gouvernement, mais que les opérations à la mine continuent normalement pour le moment.

La société a déclaré qu'elle continue à s'engager avec le gouvernement du Panama pour parvenir à un accord qui soit "juste et équitable pour les deux parties".

First Quantum et son unité MPSA sont prêts à accepter, et en partie à dépasser, les objectifs que le gouvernement a énoncés en janvier 2022 concernant les revenus, les protections environnementales et les normes de travail, a déclaré la société.