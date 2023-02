La société canadienne First Quantum fixe au 23 février la date d'arrêt de ses activités au Panama dans le cadre d'un conflit.

La société basée à Vancouver a déclaré que l'autorité maritime du Panama avait interrompu ses opérations de chargement le mois dernier en raison d'allégations selon lesquelles sa balance était mal calibrée.

"Notre équipe fait tout son possible pour créer un espace de stockage supplémentaire, mais nous sommes à court d'options disponibles", indique un mémo interne envoyé aux employés vendredi et vu par Reuters, demandant au gouvernement d'intervenir et de permettre au navire ancré de First Quantum de charger du concentré de cuivre.

La société a précédemment déclaré qu'elle pourrait manquer de capacité la semaine prochaine, mais c'est la première fois qu'elle donne une date pour l'arrêt de ses opérations.

Le directeur général de First Quantum, Tristan Pascall, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi que la société pourrait commencer à expédier des marchandises dès que le gouvernement aura donné son feu vert.

Un porte-parole de l'autorité maritime du Panama n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.