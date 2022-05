La société canadienne Suncor déclare qu'elle améliore ses opérations et qu'elle va entamer des discussions avec la société activiste.

Le mois dernier, Elliott Management a publiquement demandé un nouveau conseil d'administration, une refonte de la gestion et une révision stratégique de Suncor, arguant que ses actions ont été à la traîne de celles de ses pairs, même si les prix du brut ont atteint des sommets pluriannuels.

Lors de l'appel de mardi pour discuter des résultats du premier trimestre, le chef de la direction de Suncor, Mark Little, a déclaré que la société était impatiente d'entamer des discussions constructives avec Elliott. La société tiendra son assemblée générale annuelle plus tard dans la journée.

Il a souligné la présence de nouveaux dirigeants dans le secteur des sables pétrolifères de l'entreprise comme un signe d'action concrète pour remédier aux accidents opérationnels répétés qui ont entraîné quatre décès sur les sites de Suncor depuis 2020 et soulevé des questions sur l'avenir de Little en tant que chef de la direction.

M. Little a également souligné la valeur du secteur des carburants de détail de Suncor, qu'Elliott a exhorté l'entreprise à envisager de vendre pour offrir des rendements supplémentaires aux actionnaires. Suncor est une société pétrolière intégrée, ce qui signifie qu'elle possède à la fois une production en amont et des activités de raffinage et de commercialisation en aval.

"Nous pensons qu'il est essentiel de maximiser la valeur dans l'ensemble de la chaîne commerciale intégrée", a déclaré M. Little. "Nous pensons que nous avons les meilleures activités en aval en Amérique du Nord et nous pensons qu'il est important qu'elles restent ensemble."

Lundi soir, Suncor a annoncé un bénéfice net de 2,95 milliards de dollars canadiens (2,27 milliards de dollars), a augmenté son dividende et a déclaré qu'elle étudiait la possibilité de vendre ses actifs en mer du Nord britannique.

"Nous applaudissons Suncor pour ses résultats supérieurs aux prévisions ; cependant, nous pensons que le marché a besoin de voir des résultats conformes ou supérieurs aux prévisions et une absence d'incidents opérationnels", a écrit Phil Skolnick, analyste chez Eight Capital, dans une obligation, en faisant référence à Suncor qui atteint ou dépasse les prévisions des analystes.

Les actions de Suncor étaient en hausse de 1,2 % à 45,84 $CAN à la Bourse de Toronto.

(1 $ = 1,3010 dollar canadien)