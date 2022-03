La société chilienne Cencosud enregistre un bénéfice net de 249 millions de dollars au quatrième trimestre.

Cencosud, l'une des plus grandes entreprises du secteur de la vente au détail en Amérique du Sud, a fait état d'un chiffre d'affaires global en hausse de 16,2 % en glissement annuel, à 4,1 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de la société a bondi de 20,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 521 millions de dollars.

"Cencosud a réalisé un trimestre et une année exceptionnels en termes de revenus et d'EBITDA, grâce à des résultats positifs dans quatre des pays où nous opérons, à l'exception du Brésil dont le marché a été confronté à un environnement économique plus difficile à partir du second semestre de l'année", a déclaré le directeur général Matias Videla dans un communiqué.