La société chilienne SQM, deuxième producteur mondial de lithium, a annoncé qu'elle avait suspendu ses activités dans les salines d'Atacama, au Chili, en raison de barrages routiers.

"Comme nous ne savons pas combien de temps les barrages routiers vont durer, il ne nous est pas possible d'estimer l'impact financier de l'arrêt", a déclaré la société dans un communiqué daté de samedi.

Pendant plusieurs jours, des groupes indigènes ont bloqué les routes publiques menant aux exploitations minières du sud de la plaine salée, le plus grand gisement de lithium au monde, où SQM et l'entreprise américaine Albemarle extraient le métal, empêchant les travailleurs, les fournitures et le lithium d'entrer ou de sortir.

Le conseil indigène d'Atacama a toutefois déclaré samedi que les manifestants mettraient fin à l'occupation après que le ministère des mines eut promis que le président Gabriel Boric se rendrait dans la région. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les manifestants restaient dans la zone dimanche.

Les manifestations ont été déclenchées par un accord signé le mois dernier entre SQM et l'entreprise publique de cuivre Codelco. Selon les dirigeants indigènes, cet accord a mis à l'écart les communautés locales, malgré la promesse faite récemment par le gouvernement d'engager un dialogue sur l'exploitation du lithium dans la région d'Atacama.