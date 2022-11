La société chinoise Addax se retire de quatre blocs pétroliers nigérians, selon la NNPC

Addax a commencé ses opérations au Nigeria en 1998 en signant des contrats de partage de production (PSC) avec NNPC.

"NNPC Ltd et Addax Petroleum Development (Nigeria) Ltd ont signé un protocole d'accord sur le transfert, le règlement et l'accord de sortie pour les concessions minières pétrolières (OML) 123/124 et OML 126/137", a déclaré NNPC sur son compte Twitter officiel.

Bala Wunti, le directeur des investissements de NNPC Upstream Investment Management Services, a déclaré qu'"avec cet accord, Addax a cessé d'être le contractant PSC de l'actif."

NNPC et Wunti n'ont pas donné les termes de l'accord.

Les concessions pétrolières ont été révoquées en avril 2021 par le régulateur pétrolier qui a accusé Addax de ne pas les développer suffisamment, mais la décision a été annulée par le président Muhammadu Buhari trois semaines plus tard.

Trois des concessions ont des champs en production, selon le site Web d'Addax.

La NNPC est devenue une entité commerciale en juillet et accumule des actifs en vue d'une introduction en bourse prévue au second semestre de l'année prochaine.