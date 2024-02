La société chinoise Alibaba Cloud a déclaré jeudi qu'elle réduirait les prix de ses produits de services en nuage de 20 % en moyenne, dans le cadre de son deuxième programme d'ajustement des prix à grande échelle de ces dernières années.

La branche "cloud" du géant chinois du commerce électronique Alibaba a déclaré que les réductions de prix sur plus de 100 produits "cloud" de base atteindraient 55 % et qu'elles seraient mises en œuvre avec effet immédiat. (Reportage de Josh Ye et Brenda Goh ; Rédaction de Jacqueline Wong)