La société chinoise Ant nomme le patron de la bourse de Hong Kong comme directeur indépendant lors du remaniement de son conseil d'administration.

Ant a également ajouté Yang Xiaolei, un administrateur indépendant de la Hengfeng Bank, en tant qu'administrateur. Le site Web n'a pas précisé quand les nominations ont été faites.

Parmi les récents départs de son conseil d'administration figurent l'ancien directeur général Simon Hu, le chef de Primavera Capital Fred Hu et le vétéran d'Alibaba Group Jiang Fang.

Ant, dans laquelle le géant de l'e-commerce Alibaba Group détient une participation d'environ 33 %, a été soumise à une restructuration radicale par Pékin, après que son introduction en bourse (IPO) de 37 milliards de dollars ait été déraillée par les régulateurs chinois fin 2020.

L'introduction en bourse ratée a fait suite aux commentaires publics du fondateur de Ant, Jack Ma, selon lesquels le système financier et réglementaire étouffait l'innovation et devait être réformé pour alimenter la croissance.

Depuis l'annulation de l'IPO, Ant s'est lancée dans un plan de restructuration qui la verrait devenir une holding financière.

Ant n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ant comptait neuf administrateurs en 2020, selon son prospectus déposé à la bourse de Hong Kong cette année-là, et trois étaient des administrateurs indépendants.

Elle compte désormais huit administrateurs siégeant à son conseil, dont quatre sont des administrateurs indépendants.

Ant a déclaré dans son rapport environnemental, social et de gouvernance publié mercredi qu'elle prévoit de faire en sorte que les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié du total de ses administrateurs, afin d'assurer "l'indépendance et la validité des opérations du conseil".

Ma ne fait pas partie du conseil d'administration de Ant mais contrôle ses droits de vote.

Le PDG de Ant, Eric Jing, reste le président de la société et le cofondateur d'Alibaba, Joseph Tsai, continue également à occuper un rôle de directeur non exécutif au sein du conseil d'administration de Ant.