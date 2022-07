La société chinoise BYD commencera à vendre des véhicules électriques au Japon l'année prochaine

Le producteur d'automobiles et de batteries basé à Shenzhen, qui compte Berkshire Hathaway de Warren Buffett parmi ses investisseurs, a tenu une conférence de marque à Tokyo et a annoncé son intention de commencer à vendre une petite voiture à batterie entièrement électrique appelée ATTO 3 au début de l'année prochaine, suivie de deux autres modèles EV plus tard en 2023.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts actuels de BYD pour établir une présence sur le marché mondial.

Elle a déjà commencé à vendre des voitures électriques et des hybrides électriques rechargeables sur des marchés du monde entier, notamment en Norvège, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Brésil, au Costa Rica et en Colombie.