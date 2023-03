La société chinoise CATL commencera la production de masse et la livraison de batteries M3P cette année

Le géant chinois des batteries CATL prévoit de commencer la production et la livraison en masse de batteries basées sur une nouvelle technologie de matériaux, le M3P, qui seront plus performantes et moins coûteuses que les batteries à base de nickel et de cobalt, a déclaré son président.

Zeng Yuqun a fait ces commentaires lors d'une séance d'information en ligne à l'intention des investisseurs vendredi. Les batteries M3P auront une plus grande densité énergétique et seront plus performantes que les batteries lithium-ion phosphate, un marché que CATL domine, mais elles seront moins chères que les batteries à base de nickel et de cobalt, a-t-il ajouté.