La société chinoise CMOC menace d'intenter une action en justice suite au blocage de l'exportation d'une mine de cobalt au Congo

Tenke Fungurume Mining (TFM) a suspendu ses exportations de cuivre et de cobalt en juillet, lorsqu'un différend entre le Congo et CMOC s'est aggravé et qu'un administrateur temporaire nommé par un tribunal congolais pour gérer la mine a ordonné à CMOC de cesser de commercialiser et d'exporter sa production.

Le gouvernement du Congo dit qu'il soupçonne CMOC d'avoir sous-estimé les niveaux de réserve de TFM afin de réduire le montant des redevances qu'il verse à la Gécamines. CMOC, qui était auparavant connue sous le nom de China Molybdenum, nie avoir agi de la sorte.

"Des erreurs de code d'exportation à la douane ont causé des interruptions d'exportation", a déclaré Vincent Zhou, porte-parole de CMOC, dans des réponses écrites aux questions de Reuters, reconnaissant pour la première fois que les exportations avaient été perturbées.

"Nous avons déjà déposé une demande auprès de (l')autorité gouvernementale pour demander (la) correction de ces erreurs et nous aurons recours à des actions juridiques pour protéger (les) droits de la société", a ajouté M. Zhou.

Le 12 octobre, la CMOC avait déclaré que la production et les opérations de TFM étaient normales. Mais la mine n'a pas exporté depuis juillet, selon des sources logistiques et industrielles.

"Les exportations sont toujours suspendues", a déclaré Sage Ngoie Mbayo, l'administrateur temporaire de TFM nommé par l'État. "Nous devons réunir les deux actionnaires autour d'une table".

La CMOC détient 80 % de TFM, tandis que la Gecamines possède les 20 % restants.

M. Zhou a déclaré que la CMOC a maintenu la communication avec la Gecamines et pense que la question du paiement des redevances de TFM sera traitée "de manière impartiale et juste".

"S'ils [CMOC] veulent porter l'affaire devant les tribunaux internationaux, nous sommes prêts", a déclaré Leon Mwine Kabiena, directeur général adjoint de la Gecamines.

"Un processus légal est pour nous une opportunité d'exposer la réalité", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous, en tant que Gecamines, sommes très confiants dans les preuves que nous avons".