Chery a annoncé lundi qu'il offrirait des réductions fiscales à l'achat, des subventions à la reprise et des remises sur le financement automobile pour certains de ses modèles à combustion les plus vendus, alors que la guerre des prix fait rage sur le plus grand marché automobile du monde.

Parmi les modèles à combustion de Chery éligibles aux nouvelles mesures d'incitation à partir de lundi figurent la Tiggo 8 Pro champion edition, la Tiggo 9 et l'Arrizo 8 high performance edition, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué publié sur son compte WeChat.