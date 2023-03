La société chinoise de capital-investissement DCP Capital souhaite vendre son portefeuille singapourien MFS Technology, qui fabrique des cartes de circuits imprimés flexibles, pour au moins 550 millions de dollars, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant connaissance du dossier.

La société, fondée par David Liu et Julian Wolhardt, deux anciens de KKR & Co, a commencé à commercialiser la vente vendredi et enverra des notes d'information confidentielles le mois prochain, a déclaré l'une des sources.

La vente vise principalement des sponsors financiers, mais aussi des acheteurs stratégiques, selon les deux sources et une autre personne ayant connaissance de la transaction.

Les premières offres sont attendues pour la fin du mois de mai, a précisé l'une des sources.

BDA Partners et Jefferies conseillent DCP sur la vente, selon les sources. Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, les informations étant confidentielles.

DCP Capital et BDA Partners se sont refusés à tout commentaire. MFS et Jefferies n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société chinoise a acheté une participation majoritaire dans MFS en 2018 à Navis Capital Partners et Novo Tellus Capital Partners pour un montant non divulgué.

Fondée en 1989, MFS, dont le siège est à Singapour, fabrique des cartes de circuits imprimés pour les marchés finaux de l'automobile, de l'industrie, de la médecine et du stockage de données.

Elle fabrique en Chine et en Malaisie et dispose d'équipes de vente en Allemagne et au Canada, comme l'indique son site web.

En 2022, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'entreprise s'élevait à 46 millions de dollars, a indiqué l'une des sources.

DCP a été créée en 2017 par Liu, qui était le chef de la Grande Chine de KKR et un coresponsable de son activité de capital-investissement en Asie, et Wolhardt, un cadre supérieur de KKR dans la région, après avoir tous deux travaillé avec la société américaine de rachat d'entreprises pendant 11 ans.

DCP a levé 2,5 milliards de dollars dans son premier fonds en 2019, en se concentrant sur les investissements en Chine.