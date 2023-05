Douyin, l'application de vidéos courtes de ByteDance, a déclaré mercredi qu'elle avait eu des discussions préliminaires avec Dalian Wanda Group au sujet de l'unité de paiement du conglomérat.

Bloomberg a rapporté mercredi, en citant des personnes familières avec le sujet, que Wanda était en pourparlers avec des acheteurs potentiels, y compris la société chinoise ByteDance, pour vendre sa licence de paiements numériques pour environ 1 milliard de yuans (144 millions de dollars). L'agence a toutefois ajouté que le prix pourrait être revu à la baisse en fonction des discussions.

Un porte-parole de Douyin, la version chinoise de TikTok, a refusé de fournir d'autres commentaires, si ce n'est la reconnaissance des discussions préliminaires. Wanda n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Wanda s'efforce d'améliorer ses liquidités, car elle n'a pas encore reçu le feu vert des autorités de régulation chinoises pour l'introduction en bourse prévue de son unité Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co à Hong Kong.

Le président de Wanda, Wang Jianlin, autrefois l'homme le plus riche de Chine, a déclaré lors d'une réunion interne la semaine dernière que l'IPO rencontrait des difficultés et qu'il cesserait d'acquérir des terrains et interromprait les nouveaux projets de gestion immobilière afin de réduire la dette au cours des deux prochaines années, ont déclaré des sources à Reuters.

Wanda a acheté sa licence de paiement en 2014 à 99Bill dans le cadre d'un accord qui permettait aux visiteurs des sites de Wanda, des grands magasins aux cinémas, de payer en ligne.

ByteDance a lancé un service de paiement tiers pour Douyin en 2021 après avoir acquis une autre licence de paiement l'année précédente.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)