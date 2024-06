Dans l'usine d'Ex-Robots à Dalian, ville côtière du nord-est de la Chine, les ingénieurs développent des robots humanoïdes en mettant l'accent sur l'amélioration des expressions faciales et des émotions.

Des masques en silicone de la longueur du cou sont étalés sur une table, à côté de bras et de pieds en silicone, tandis que des têtes désincarnées sont exposées et que des robots humanoïdes à différents stades de construction se trouvent à proximité. Des dessins de robots ornent un mur.

"Nous avons nos propres équipes de logiciels et d'algorithmes", a déclaré Li Boyang, directeur général d'Ex-Robots, ajoutant que les robots humanoïdes constituent la catégorie la plus complexe de produits robotiques.

"Il existe de nombreux modèles et algorithmes de base qui sont généralement en libre accès et que tout le monde utilise. Cependant, nous nous concentrons davantage sur la manière de permettre à l'IA de reconnaître et d'exprimer des expressions et des émotions".

Lorsqu'une employée d'Ex-Robots bouge la tête, sourit et tire la langue, un robot humanoïde imite ses mouvements grâce à de minuscules moteurs installés à plusieurs endroits de sa tête.

"Nous travaillons également sur le modèle de fondation. Le modèle que nous réalisons est multimodal et capable d'expression émotionnelle. Il peut percevoir le milieu environnant et produire des réactions faciales appropriées", a déclaré M. Li.

Ex-Robots indique qu'il faut entre deux semaines et un mois pour produire un robot humanoïde, dont le prix varie entre 1,5 million de yuans (207 000 dollars) et 2 millions de yuans.

Jusqu'à présent, les robots de l'entreprise sont principalement destinés à être exposés dans des musées, dont l'un se trouve dans le même bâtiment que l'usine d'Ex-Robots.

À l'avenir, Li pense que les robots humanoïdes auront un rôle plus important à jouer dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

"Le conseil psychologique et la santé sont certainement des scénarios d'application futurs. Nous menons actuellement des recherches dans ce domaine, notamment sur le traitement auxiliaire et le dépistage préliminaire des troubles émotionnels et psychologiques", a-t-il déclaré.

"En outre, je pense que l'interaction émotionnelle a des applications plus larges dans les domaines des services, tels que ceux destinés aux enfants. (1 $ = 7,2532 yuans chinois renminbi) (Reportage de Xiaoyu Yin et Florence Lo à Dalian ; Rédaction d'Anne Marie Roantree ; Montage de Christopher Cushing)