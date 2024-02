Le gestionnaire de fonds quantique chinois Lingjun Investment est optimiste à long terme sur les actions chinoises et maintiendra ses positions à long terme, a-t-il déclaré dans un avis publié sur son site web mercredi.

Lingjun a déclaré qu'il maintiendrait l'ordre normal du marché et protégerait les intérêts des investisseurs, et qu'il améliorerait les modèles pour rendre les transactions fluides et équilibrées. (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Tom Hogue)