Le détaillant chinois de mode en ligne SHEIN est prêt à lever environ 2 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table ce mois-ci et vise une cotation aux États-Unis au second semestre de cette année, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de ses projets.

Le fonds souverain des Émirats arabes unis Mubadala est un investisseur majeur dans ce tour de table, tout comme les investisseurs existants, la société de capital-investissement General Atlantic (GA) et le groupe de capital-risque Sequoia Capital China, ont déclaré deux de ces personnes et une autre personne ayant connaissance de l'affaire.

Tiger Global Management est devenu un nouvel investisseur, ont déclaré les deux premières personnes.

SHEIN a ramené son évaluation à 64 milliards de dollars lors de cette levée de fonds, ce qui représente une baisse d'un tiers par rapport au tour de table d'il y a un an, selon six sources au fait de l'affaire.

Le mois dernier, la société a entamé des pourparlers avec plusieurs banques d'investissement afin de choisir les chefs de file pour l'introduction en bourse aux États-Unis, ont déclaré deux des sources ayant une connaissance directe des projets.

L'introduction en bourse, si elle réussit, serait l'une des plus importantes au niveau mondial cette année et un test de l'appétit des investisseurs américains pour les entreprises chinoises dans un contexte de volatilité des marchés financiers et de tensions géopolitiques.

Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, les informations étant confidentielles.

SHEIN a déclaré qu'elle n'avait pas de projet d'introduction en bourse pour le moment et a refusé de faire d'autres commentaires. Mubadala et Sequoia China se sont refusés à tout commentaire. GA et Tiger n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les investisseurs qui ont participé à la levée de fonds 2022 de SHEIN ajusteront la valeur des participations qu'ils ont achetées précédemment pour refléter l'évaluation actuelle de la société, ont déclaré deux des sources.

SHEIN, fondée par l'entrepreneur chinois Chris Xu, est devenue l'une des plus grandes places de marché de mode en ligne au monde depuis son lancement en 2008 à Nanjing. Elle produit des vêtements en Chine pour les vendre en ligne aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des articles tels que des robes à 10 dollars et des hauts à 5 dollars.

Elle a tenté de s'introduire aux États-Unis en 2020, mais a abandonné ce projet en partie à cause de l'imprévisibilité des marchés dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, ont indiqué des sources antérieures.

En temps utile, la société avait engagé Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan pour travailler sur l'introduction en bourse, mais elle a décidé de sélectionner à nouveau ses conseillers, ont déclaré trois des sources.

UNE ENTREPRISE CHINOISE ?

Les projets d'introduction en bourse de SHEIN seront suivis de près après que la Chine a introduit, le mois dernier, de nouvelles règles sur la manière dont les entreprises peuvent être cotées à l'étranger. Ces règles font suite à une répression réglementaire qui a ralenti les introductions en bourse des entreprises chinoises aux États-Unis.

Selon les données de Refinitiv, les entreprises chinoises n'ont levé qu'environ 230 millions de dollars lors de leur introduction en bourse aux États-Unis l'année dernière, ce qui représente une baisse considérable par rapport aux 12,9 milliards de dollars levés en 2021.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si SHEIN prévoyait de demander officiellement l'approbation des autorités chinoises pour son introduction en bourse.

Ces dernières années, l'entreprise a fait d'une société singapourienne sa société holding de facto et M. Xu est également devenu un résident permanent de la ville-État, a rapporté Reuters l'année dernière. Ces mesures ont été conçues pour permettre à SHEIN de ne pas avoir à demander l'approbation des autorités chinoises pour l'introduction en bourse, selon des sources antérieures.

SHEIN se développe en Europe en étoffant son équipe en Irlande, ont déclaré l'une des sources et deux autres personnes ayant connaissance de ses plans d'affaires.

L'entreprise a commencé à produire en Turquie et va ouvrir une grande usine en Pologne dans le cadre de son plan d'expansion européen, ont-ils ajouté.