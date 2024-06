La société chinoise Sinopec Corp a déclaré mardi qu'elle avait réalisé une percée significative dans son exploration du gaz de schiste dans le bassin du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, avec le forage réussi de deux puits.

Elle a achevé le forage du puits Ziyang-2 à une profondeur de 6 666 mètres et une production journalière de 1,257 million de mètres cubes, et du puits Jinye-3 avec une production journalière de 826 000 mètres cubes à une profondeur de 5 850 mètres, a déclaré la société dans un communiqué.

Sous l'impulsion du président Xi Jinping, qui souhaite augmenter l'approvisionnement énergétique national, les champions nationaux de l'énergie chinois accélèrent le développement de ressources pétrolières et gazières plus coûteuses et géologiquement plus difficiles à exploiter.

Des technologies telles que le forage horizontal et la fracturation hydraulique sont largement utilisées pour produire du gaz à partir de schiste et d'autres formations rocheuses serrées. (Reportage d'Emily Chow et de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Mark Potter)