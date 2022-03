La société chinoise Sinopec prévoit les plus grandes dépenses en capital de son histoire

Sinopec prévoit de dépenser 198 milliards de yuans (31,10 milliards de dollars) en 2022, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, battant ainsi le précédent record de 181,7 milliards de yuans établi en 2013, selon une déclaration de la société déposée à la Bourse de Shanghai dimanche.

Elle prévoit d'investir 81,5 milliards de yuans dans l'exploitation en amont, notamment les bases de pétrole brut des champs de Shunbei et Tahe, et les champs de gaz naturel de la province du Sichuan et de la région de Mongolie intérieure.

"En 2022, la demande du marché pour le pétrole raffiné continuera de se redresser, et la demande pour le gaz naturel et les produits pétrochimiques continuera de croître", a déclaré Sinopec dans le communiqué.

L'entreprise a également mis en garde contre les impacts potentiels des défis géopolitiques et de la volatilité des prix du pétrole sur les investissements et les opérations des entreprises à l'étranger. Mais la société n'a pas nommé de projet spécifique.

Reuters a rapporté que le groupe Sinopec avait suspendu les pourparlers pour un investissement pétrochimique majeur et une entreprise de commercialisation de gaz en Russie, répondant à l'appel à la prudence du gouvernement alors que les sanctions s'accumulent suite à l'invasion de l'Ukraine.

Les prix du pétrole Brent ont gagné 52 % depuis le début de l'année et ont atteint un sommet de 139 dollars le baril début mars, alimentés par les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sinopec a enregistré son plus gros bénéfice en dix ans en 2021 grâce à la reprise de la demande d'énergie et à la hausse des prix du pétrole dans l'ère post-COVID, avec un bénéfice net atteignant 71,21 milliards de yuans.

Elle prévoit de produire 281,2 millions de barils de pétrole brut et 12 567 milliards de pieds cubes de gaz naturel en 2022, en hausse par rapport à sa production de 279,76 millions de barils et 1 199 milliards de pieds cubes en 2021.

Pékin cherche à assurer la sécurité énergétique du pays dans un contexte d'intensification des risques géopolitiques. Elle veut maintenir la production annuelle de pétrole brut à 200 millions de tonnes et augmenter la production de gaz naturel à plus de 230 milliards de mètres cubes (bcm) d'ici 2025, contre 205 bcm en 2021.

Le débit de pétrole brut et la production de produits pétroliers raffinés de Sinopec devraient rester à peu près au même niveau en 2022 qu'il y a un an, à 258 millions de tonnes et 147 millions de tonnes, respectivement.

Cependant, la demande d'essence et de diesel est réduite en Chine, car plus de 2 000 cas quotidiens de COVID ont incité les autorités locales à imposer des restrictions strictes sur les déplacements, tandis que les fabricants ont suspendu leurs activités en raison de l'engorgement de la chaîne d'approvisionnement.

(1 $ = 6,3658 yuan renminbi chinois)