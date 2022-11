La société chinoise Sunshine Insurance vise jusqu'à 950 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong.

La société vend 1,15 milliard d'actions dans une fourchette de prix allant de 5,83 à 6,45 HK$, selon les documents d'inscription déposés auprès de la Bourse de Hong Kong.

Le prix final des actions doit être fixé lundi et la société devrait commencer à négocier à la bourse de Hong Kong le 9 décembre.

Dans son prospectus, Sunshine Insurance a déclaré qu'elle proposait des produits d'assurance vie, santé, accident, biens et risques divers sous ses marques.

Elle a déclaré être la 12ème plus grande compagnie d'assurance vie et la 7ème plus grande compagnie d'assurance dommages en Chine continentale, sur la base des données de la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Sunshine Insurance a déclaré avoir 416,3 milliards de yuans (58,29 milliards de dollars) d'actifs d'investissement totaux au 30 juin de cette année.

(1 $ = 7,1408 yuan renminbi chinois)

(1 $ = 7,8075 dollars de Hong Kong)