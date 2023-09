La start-up chinoise Tuhu Car, spécialisée dans les services d'entretien automobile, commencera jeudi la constitution d'un livre d'ordres en vue d'une introduction en bourse à Hong Kong qui pourrait permettre de lever jusqu'à 150 millions de dollars, ont indiqué deux sources ayant une connaissance directe du dossier.

Le montant de l'opération devrait se situer entre 100 et 150 millions de dollars, ont précisé les sources, avant que la société et ses conseillers ne prennent une décision définitive.

Les sources n'ont pas souhaité être identifiées car l'information n'a pas encore été rendue publique.

Tuhu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Tuhu, qui est soutenu par Tencent, Carlyle Group et Sequoia China, envisage de s'introduire en bourse depuis plus de deux ans et prévoyait initialement une vente d'actions aux États-Unis.

L'entreprise avait envisagé une introduction en bourse aux États-Unis à hauteur de 400 millions de dollars dès février 2021, avait alors rapporté Reuters. C'était avant que la ruée des entreprises chinoises désireuses de s'introduire en bourse à New York ne soit gelée à la suite de l'introduction en bourse de Didi Global, le géant du covoiturage, pour un montant de 4,4 milliards de dollars, contre la volonté de l'autorité de régulation chinoise.

Le marché des introductions en bourse de Hong Kong reste dans le marasme avec 2,5 milliards de dollars levés jusqu'à présent en 2023, selon Dealogic, ce qui le place sur la voie d'enregistrer l'une de ses plus mauvaises performances depuis des années. Les données montrent que 8,5 milliards de dollars ont été levés en 2022, contre 28 milliards de dollars l'année précédente.

Tuhu a été fondée il y a 12 ans à Shanghai et fournit des services de réparation et d'entretien de voitures par le biais d'un modèle commercial en ligne et hors ligne.

Son application met les clients en relation avec plus de 4 700 centres de réparation automobile et 19 000 centres partenaires dans toute la Chine, selon ses déclarations préliminaires à la Bourse de Hong Kong.

Tuhu a déclaré avoir 17,1 millions d'utilisateurs pour l'année se terminant en mars 2023, ce qui représente une augmentation de 9,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les documents déposés. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney, Julie Zhu à Hong Kong ; Reportage complémentaire de Kane Wu à Hong Kong ; Rédaction de Jacqueline Wong)