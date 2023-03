La société chinoise Xinxing Ductile Iron Pipes a l'intention d'investir 2 milliards de dollars dans des usines de fer et d'acier dans la zone économique du canal de Suez, a déclaré le cabinet égyptien jeudi.

Les usines sont prévues dans une zone industrielle du port égyptien d'Ain Sokhna, sur la mer Rouge, développée par la société chinoise Tianjin TEDA, et fabriqueront des tuyaux en fer et des produits en acier, y compris pour l'exportation, selon le communiqué.

Cette annonce intervient alors que l'Égypte tente d'attirer les investissements étrangers dans un contexte de pénurie de devises et de forte pression économique.

Au début du mois, CK Hutchison Holding (Hong Kong) et Cosco Shipping Ports (Chine) ont annoncé des investissements dans des terminaux situés dans les ports d'Ain Sokhna et d'Alexandrie, et le cabinet égyptien a déclaré que China Energy envisageait d'investir dans un vaste projet d'hydrogène vert en Égypte.

Des investissements d'Abu Dhabi Ports dans la zone économique du canal de Suez et dans le port de Safaga, sur la mer Rouge, ont également été annoncés ce mois-ci.