La société chinoise Xpeng nomme un ancien dirigeant de Great Wall Motor au poste de président.

Dans son nouveau rôle, Mme Wang sera responsable de la planification des produits, de la gestion du portefeuille de produits et des opérations de vente de Xpeng, a déclaré Xpeng dans un communiqué. Elle rendra compte au président-directeur général de la société, He Xiaopeng.

Wang, 52 ans, a précédemment travaillé pendant plus de 30 ans pour Great Wall Motor, société basée à Baoding, Hebei-, et est l'une des rares femmes dirigeantes expérimentées de l'industrie automobile chinoise.

Elle a également été déléguée au Congrès national du peuple depuis 2008 et a souvent soumis des propositions de politique au gouvernement central pour améliorer l'industrie automobile chinoise, notamment en encourageant le développement des puces automobiles et en optimisant l'utilisation de la capacité de production des usines.

Wang rejoint Xpeng à un moment où le secteur des VE est confronté à une intensification de la concurrence et aux tensions d'une guerre des prix après que Tesla ait largement baissé les prix de ses véhicules Model 3 et Model Y au début du mois.

Xpeng et Aito, la marque de VE soutenue par Huawei, ont suivi le mouvement de Tesla et les prix de leurs modèles les plus vendus.