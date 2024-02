La société chinoise Xpeng a déclaré jeudi avoir établi un partenariat stratégique avec la société Ali&Sons, basée aux Émirats arabes unis, et avoir ajouté l'Italie à ses projets européens, alors que le fabricant de véhicules électriques accélère son expansion à l'étranger.

Cette annonce s'ajoute aux partenariats de Xpeng avec des concessionnaires locaux pour les marchés de l'Égypte, de l'Azerbaïdjan, de la Jordanie et du Liban.

Plusieurs modèles de Xpeng seront commercialisés dans les cinq pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à partir du deuxième trimestre de cette année, a indiqué la société dans un communiqué publié sur son compte WeChat.

Xpeng commencera à proposer les modèles G6 et G9 SUV aux Émirats arabes unis à partir du troisième trimestre, tandis que les livraisons de la berline P7 et du G9 SUV débuteront en Jordanie et au Liban à partir du deuxième trimestre et en Égypte à partir du troisième trimestre.

L'entreprise a également étendu ses plans pour le marché européen à l'Italie. Elle avait déjà annoncé son intention de s'implanter en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France lors du salon de la mobilité IAA à Munich en septembre dernier.

Outre une empreinte mondiale plus importante, Xpeng a également prévu d'embaucher davantage et d'investir dans la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle, afin de survivre à ce qu'elle décrit comme une "mer sanglante" de concurrence sur le plus grand marché automobile du monde. (Reportage de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Jacqueline Wong et Varun H K)