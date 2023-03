La société sud-coréenne Coupang interrompt ses services au Japon ce mois-ci, moins de deux ans après son entrée sur le marché, a confirmé vendredi l'entreprise de commerce électronique.

Coupang a commencé ses activités au Japon en juin 2021, gagnant en popularité pendant la pandémie grâce à ses services de livraison de produits alimentaires dans la région de Tokyo. L'entreprise a prévenu ses clients qu'elle mettrait fin à ses services au Japon le 21 mars.

"Nous avons décidé de réduire notre projet pilote au Japon, ce qui permettra à Coupang de concentrer ses ressources sur des opportunités de croissance en Corée et à Taïwan qui, selon nous, généreront plus de valeur pour les clients et les parties prenantes", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe japonais SoftBank Group Corp est un investisseur de Coupang.