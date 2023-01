La société de Donald Trump sera condamnée pour une fraude fiscale de 15 ans

Un juge de l'État de New York imposera la peine après que les jurés de Manhattan ont déclaré deux affiliés de la Trump Organization coupables de 17 accusations criminelles le mois dernier.

La sentence intervient trois jours après que le juge Juan Merchan du tribunal pénal de Manhattan a ordonné l'emprisonnement pour cinq mois d'Allen Weisselberg, qui a travaillé pour la famille Trump pendant un demi-siècle et qui était l'ancien directeur financier de la société, après avoir témoigné en tant que témoin vedette de l'accusation.

La société de Trump ne risque qu'une peine maximale de 1,6 million de dollars, mais a déclaré qu'elle prévoyait de faire appel. Personne d'autre n'a été inculpé ou ne risque de peine de prison dans cette affaire.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a porté l'affaire, mène toujours une enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Trump.

Bill Black, professeur à la faculté de droit de l'Université du Missouri-Kansas City, spécialisé dans la criminalité en col blanc, a qualifié la peine prévue d'"erreur d'arrondi" qui ne propose "aucune dissuasion" à d'autres personnes, y compris Trump.

"C'est une farce", a-t-il déclaré. "Personne ne cessera de commettre ce genre de crimes à cause de cette sentence".

L'affaire est depuis longtemps une épine dans le pied de l'ancien président républicain, qui la considère comme faisant partie d'une chasse aux sorcières menée par des démocrates qui ne l'aiment pas, lui et sa politique.

M. Trump fait également face à un procès civil de 250 millions de dollars intenté par la procureure générale de l'État, Letitia James, qui l'accuse, lui et ses enfants adultes Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump, d'avoir gonflé sa valeur nette et la valeur des actifs de son entreprise pour économiser de l'argent sur les prêts et les assurances.

Bragg et James sont des démocrates, tout comme le prédécesseur de Bragg, Cyrus Vance, qui a porté l'affaire au pénal. Trump cherche à devenir président en 2024, après avoir perdu sa candidature à la réélection en 2020.

Lors d'un procès de quatre semaines, les procureurs ont proposé des preuves que l'entreprise de Trump a couvert des dépenses personnelles telles que le loyer et les locations de voitures pour les cadres sans les déclarer comme revenus, et a prétendu que les primes de Noël étaient une rémunération non salariale.

Trump lui-même a signé les chèques de primes, ont déclaré les procureurs, ainsi que le bail de l'appartement luxueux de Weisselberg à Manhattan et les frais de scolarité de l'école privée pour les petits-enfants du directeur financier.

"L'ensemble du récit selon lequel Donald Trump était béatement ignorant n'est tout simplement pas réel", a déclaré le procureur adjoint Joshua Steinglass aux jurés dans sa plaidoirie finale.

Le témoignage de Weisselberg a contribué à la condamnation de la société, bien qu'il ait déclaré que Trump ne faisait pas partie du système de fraude. Il a également refusé d'aider Bragg dans son enquête plus large sur Trump.

La Trump Organization avait mis Weisselberg en congé payé jusqu'à ce qu'ils rompent leurs liens cette semaine. Son avocat a déclaré que la séparation, annoncée mardi, était amicale.

Weisselberg, 75 ans, purge sa peine dans la célèbre prison de Rikers Island à New York.

La loi de l'État limite les sanctions que le juge Merchan peut imposer à la société de Trump. Une société peut se voir infliger une amende allant jusqu'à 250 000 $ pour chaque chef d'accusation lié à la fiscalité et 10 000 $ pour chaque chef d'accusation non lié à la fiscalité.

Trump fait face à plusieurs autres malheurs juridiques, notamment des enquêtes liées à l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, à sa conservation de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche et aux efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie.