La société de blockchain BTCS s'envole grâce à la ruée des détaillants vers les dividendes en bitcoins.

Les actions de la société BTCS Inc., spécialisée dans la technologie blockchain, ont grimpé en flèche jeudi, prolongeant ainsi un rallye de quatre jours, alors que de plus en plus d'investisseurs particuliers se sont emparés de ces actions après que la société a proposé la semaine dernière de verser des dividendes en bitcoins.

La société basée à Silver Spring, dans le Maryland, a vu la valeur de ses actions plus que doubler depuis le 5 janvier, date à laquelle elle a proposé de verser 0,05 dollar par action en bitcoins à ceux qui opteraient pour cette solution. Son premier dividende en bitcoins, ou "bividend" comme BTCS l'appelle, est prévu pour le 16 mars.

Les actions de BTCS ont grimpé de 20 % pour atteindre un sommet de 7,80 dollars en début de séance jeudi, alors que le buzz en ligne sur son plan s'intensifiait sur des forums tels que Reddit et stocktwits.com, qui ont joué un rôle déterminant dans la frénésie des "actions mèmes" l'année dernière.

Près de 9 millions d'actions BTCS ont changé de mains au cours des premières minutes de négociation, soit plus du double du flottant de la société, qui compte 4,2 millions d'actions. Un plus petit nombre d'actions flottantes rend l'action vulnérable aux mouvements brusques.

"C'est un moment que nous avons longtemps anticipé depuis que la société a acheté le domaine, bividend.com, en février 2015", a déclaré le PDG Charles Allen dans un communiqué mercredi dernier.

BTCS, dont la dernière valorisation était de 69 millions de dollars, prétend être la première entreprise cotée au Nasdaq à proposer des dividendes en bitcoins. Vendredi, le détaillant de jeux vidéo GameStop a bondi de 22 % en raison de son intention de lancer une division chargée de développer un marché pour les jetons non fongibles (NFT).

Pendant ce temps, les prix des cryptomonnaies très volatiles ont dégringolé depuis qu'ils ont atteint des sommets historiques à la fin de l'année dernière. Le bitcoin s'échangeait pour la dernière fois à 44 306,29 dollars jeudi, soit environ 36 % de moins que son pic historique. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; édition de Ramakrishnan M.)