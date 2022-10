La société de blockchain Valereum obtient l'autorisation d'acheter la bourse de Gibraltar

Valereum a déclaré avoir reçu le consentement de la Commission des services financiers de Gibraltar pour réaliser l'acquisition.

Valereum n'a pas révélé le prix de la transaction, qu'elle prévoit de conclure au premier trimestre 2023.

"Le GSX se concentrera à l'avenir sur l'élargissement de l'accès aux capitaux européens pour les entreprises en phase de démarrage et à faible capitalisation au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, où il existe une énorme opportunité d'autonomiser les entrepreneurs dans toute la région", a déclaré Valereum dans un communiqué.

Elle lancera également une stratégie de jetons non fongibles (NFT) au cours du premier trimestre afin de lier des titres du "monde réel" ou traditionnels via la propriété de NFT, a déclaré la société.

La société fusionnée sera présidée par Richard Poulden, avec Patrick Young comme directeur exécutif.

"Le GSX exploitera la technologie d'échange éprouvée de fournisseurs établis et sera mis à jour avec une fonctionnalité complète de négociation et de compensation front-to-back à une échelle significative et extensible", a déclaré Poulden dans un communiqué.

En août, Valereum a déclaré qu'elle vendait ses actifs de minage de bitcoins dans le cadre de ses plans d'acquisition et d'expansion du GSX.

Le prix du bitcoin s'est effondré au cours de l'année dernière, entraînant ce que l'on a appelé un "hiver cryptographique", avec peu de signes de dégel.