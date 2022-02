La société de capital-investissement Apollo lance une fondation de 100 millions de dollars

La fondation s'associera à des organisations à but non lucratif qui cherchent à promouvoir l'accès à l'éducation, le développement des compétences, la création de réseaux et l'accès au capital pour les professionnels et les entrepreneurs en herbe, a déclaré la société basée à New York.

Les employés d'Apollo identifieront les bénéficiaires potentiels et proposeront des subventions à un conseil de la fondation composé également d'employés de la société. Le processus ressemble à la manière dont Apollo sélectionne ses projets et garantira la participation de la base, a déclaré Lauren Coape-Arnold, directrice exécutive de la fondation, dans une interview.

"Nous nous appuyons sur le même type de processus qu'Apollo utilise pour réaliser ses investissements, afin que les employés puissent être impliqués dans chaque étape de l'octroi des subventions et que la fondation puisse élargir les opportunités pour les causes qui les passionnent", a déclaré Lauren Coape-Arnold.

Le secteur du capital-investissement, traditionnellement blanc et masculin, redouble d'efforts pour accroître la représentation des cadres et des employés issus de milieux sous-représentés dans ses rangs et dans les entreprises dans lesquelles il investit, ainsi que les dépenses philanthropiques axées sur les communautés.

Le pair d'Apollo, Blackstone Inc, a déclaré la semaine dernière qu'il avait choisi Maura Pally, ancienne vice-présidente exécutive de la Fondation Clinton, pour diriger sa fondation caritative, créée il y a 15 ans, qui promeut les opportunités économiques et l'accès à l'éducation.

Apollo a déclaré l'année dernière qu'au premier semestre 2021, toutes ses sociétés américaines avaient atteint l'objectif annoncé en 2020, à savoir que 30 % des membres de leur conseil d'administration soient issus de la diversité. Au moins trois administrateurs du conseil d'administration d'Apollo, qui compte 16 membres, s'identifient comme appartenant à des minorités sous-représentées.

Au début du mois, Apollo s'est fixé pour objectif que les sociétés de son portefeuille, dans le cadre de son activité de capital-investissement, dépensent collectivement plus d'un milliard de dollars auprès de fournisseurs dirigés par des personnes issues de la diversité d'ici 2024. En 2021, Apollo a lancé une initiative de 90 millions de dollars sur 10 ans visant à élargir les possibilités offertes aux étudiants fréquentant des collèges et universités historiquement noirs.