La société de capital-investissement TPG enregistre une baisse de 60 % de ses bénéfices en raison de l'effondrement des ventes d'actifs.

La société basée à Fort Worth, au Texas, a déclaré que le bénéfice distribuable après impôts, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, est tombé à 113 millions de dollars, contre 283 millions de dollars un an plus tôt, en dessous de la prévision moyenne des analystes de 154 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

TPG n'a généré que 5 millions de dollars de cessions d'actifs au cours du trimestre, une baisse importante par rapport aux 141 millions de dollars de l'année précédente, car la société s'est abstenue de procéder à des ventes dans un contexte de volatilité des marchés financiers causée par la hausse des taux d'intérêt et les tensions géopolitiques.

Blackstone Inc, Carlyle Group Inc, KKR & Co Inc, et Apollo Global Management Inc ont également enregistré une baisse de leurs bénéfices en raison du ralentissement des cessions d'actifs et de l'activité sur les marchés des capitaux.

"Nous avons été un vendeur important dans des conditions de marché bien meilleures pour les vendeurs. Notre parti pris est de modérer nos ventes dans cet environnement et de nous concentrer sur la croissance de nos entreprises", a déclaré Jack Weingart, directeur financier de TPG.

Au cours du trimestre, TPG a déclaré que ses fonds de capital-investissement se sont appréciés de 2,3 %, que les fonds de croissance ont augmenté de 3,8 % et que les fonds d'impact ont progressé de 2,9 %, alors que ses fonds immobiliers se sont dépréciés de 0,4 %.

Selon les principes comptables généralement reconnus, TPG a déclaré un bénéfice net de 53,2 millions de dollars, soit une baisse de 74 % par rapport aux 205,1 millions de dollars, en raison d'une forte baisse des gains d'investissement.

"Notre position est toujours la même, c'est-à-dire que nous pensons qu'il s'agit toujours d'un environnement intéressant avec les bonnes opportunités d'investissement", a déclaré Jon Winkelried, directeur général de TPG.

TPG a déclaré avoir levé 8,2 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dépensé 2,5 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, généré un bénéfice lié aux honoraires de 121 millions de dollars, conservé 46,4 milliards de dollars de capitaux non dépensés et déclaré un dividende de 26 cents par action.

Le total des actifs sous gestion s'élève à 135,1 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport au trimestre précédent, grâce à une forte collecte de fonds.