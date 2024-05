La société de capital-risque Accel a annoncé mardi avoir levé un fonds de 650 millions de dollars pour investir dans des entreprises en phase de démarrage en Europe et en Israël, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Ce nouveau fonds sera le huitième d'Accel depuis l'ouverture de son bureau de Londres en 2000. Accel a jusqu'à présent soutenu plus de 200 entreprises dans 20 pays de la région et a toujours des investissements dans plus de 100 entreprises.

"Il faut environ trois ans pour investir le fonds et la durée de vie d'un fonds est généralement d'environ 12 ans", a déclaré Harry Nelis, un partenaire d'Accel, à Reuters, ajoutant qu'Accel investira dans 25 à 30 nouvelles entreprises.

Accel, connu pour ses investissements précoces dans des entreprises telles que Meta et Dropbox, a également investi dans de grandes entreprises européennes telles que Deliveroo, Spotify et Supercell.

Le marché européen et israélien du capital-risque a connu une croissance rapide, avec des investissements de 66 milliards de dollars en 2023, contre 150 milliards de dollars aux États-Unis, selon les données de Dealroom. À titre de comparaison, les investissements ne s'élevaient qu'à 1,1 milliard de dollars en 2003, contre 17 milliards de dollars aux États-Unis.

"L'IA va être un grand changement de plateforme qui va probablement durer les dix prochaines années et nous nous attendons à placer un bon nombre de paris dans des entreprises d'IA", a déclaré M. Nelis.

Si les entreprises d'IA intéressantes peuvent émerger partout en Europe, Londres et Paris sont devenues des plaques tournantes pour le développement de l'IA, a-t-il déclaré. "Londres à cause de DeepMind et Paris à cause de Facebook AI Research (FAIR).

DeepMind, basé à Londres, est un laboratoire de recherche en IA qui appartient désormais à Alphabet. Meta a ouvert FAIR à Paris en 2015, qui est devenu son pôle de développement de l'IA.