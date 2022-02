La société de crypto-monnaie Fireblocks achète une plateforme de paiement pour 100 millions de dollars.

Fireblocks et First Digital ont déclaré mercredi qu'ils avaient conclu un accord en numéraire et en actions, sans divulguer de détails financiers, mais deux sources proches de la transaction ont indiqué que le prix d'achat était de 100 millions de dollars.

Le mois dernier, Fireblocks a levé 550 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, ce qui a porté sa valorisation à 8 milliards de dollars.

L'acquisition de First Digital élargira les capacités de paiement existantes de Fireblocks en permettant aux prestataires de services de paiement (PSP) d'accepter les paiements en cryptomonnaie.

Les PSP et les grands commerçants sont désireux de répondre à la demande des clients pour les paiements en crypto-monnaies et en devises numériques, mais proposer ces services implique souvent des défis tels que des coûts élevés d'intégration des portefeuilles et des contrôles manuels contre le blanchiment d'argent.

Fireblocks a déclaré que l'ajout de First Digital améliorera les solutions qu'elle propose déjà pour résoudre ces problèmes.

"Ce que First Digital apporte, c'est un produit génial et un leadership et un savoir-faire étendus dans le domaine des paiements", a déclaré Michael Shaulov, directeur général de Fireblocks, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. "Plus précisément, le produit qu'ils apportent sur le marché, je pense qu'il est très applicable au marché de masse."

First Digital lancera également une unité commerciale au sein de Fireblocks qui sera "purement axée sur les paiements et permettra à nos clients d'accepter et de remettre en utilisant plusieurs types de cryptomonnaies", a déclaré Shaulov.

Les capacités de paiement de First Digital comprennent les stablecoins, des cryptomonnaies liées à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain.

Le directeur général de First Digital, Ran Goldi, a déclaré que l'accord était naturel, les deux entreprises étant partenaires depuis deux ans. Il a ajouté qu'au cours des six derniers mois, First Digital "a suscité l'intérêt d'entreprises qui, il y a trois ans, disaient que nous étions en avance sur notre temps".

Grâce à First Digital, les commerçants qui travaillent avec les fournisseurs de services de paiement pris en charge peuvent simplement ajouter une option permettant d'accepter les paiements en cryptomonnaie, et les fonds sont réglés soit en monnaie locale, soit en cryptomonnaie.

Tous les employés de First Digital seront absorbés par Fireblocks dans le cadre de l'accord.