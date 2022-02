La société de médias sociaux Stocktwits, axée sur les investisseurs, lance le trading de crypto-monnaies.

Avec r/wallstreetbets de Reddit, Stocktwits faisait partie des tableaux de messages en ligne utilisés par une armée de traders de détail l'année dernière pour réaliser d'énormes gains sur les valeurs mèmes GameStop et AMC, ce qui a coûté des milliards de dollars aux fonds spéculatifs baissiers.

Stocktwits, qui compte plus de six millions d'utilisateurs enregistrés, a déclaré qu'il proposerait à ses clients de rendre publics leurs transactions ou leur portefeuille.

Les cryptomonnaies ont acquis une immense popularité l'année dernière, le bitcoin ayant atteint un pic de 69 000 dollars en novembre, les investisseurs à risque recherchant différentes classes d'actifs dans un marché inondé de liquidités, bien que la valeur de la monnaie ait presque été divisée par deux depuis lors en raison des craintes d'inflation et de hausses agressives des taux par les banques centrales.

La société basée à New York a déclaré qu'elle s'associait à la bourse de cryptomonnaies FTX US, qui a été évaluée à 8 milliards de dollars lors de son premier tour de financement le mois dernier.

"Si la crypto est la première étape, ce n'est pas là que nous nous arrêtons", a déclaré Rishi Khanna, directeur général de Stocktwits.

La société prévoit de lancer la négociation d'actions américaines d'ici le début du trimestre prochain, avec la négociation d'options sur actions, de dérivés de crypto et d'autres classes d'actifs alignés à l'avance.

Les membres de Stocktwits utilisent un cashtag - un signe de dollar devant un téléscripteur boursier - pour partager leurs conseils boursiers ou des idées liées à une entreprise. La société de médias sociaux analyse ensuite les messages et les volumes de messages autour du téléscripteur afin d'agréger le sentiment et de répertorier les actions les plus appréciées sur sa plateforme.

La nouvelle fonctionnalité de la société introduit un modèle de revenus basé sur les transactions, qui s'ajouterait à sa principale source de revenus sur les médias sociaux, la publicité, a déclaré M. Khanna.

Les investisseurs actuels de Stocktwits comprennent Alameda Research Ventures, ffVC, Foundry Group, Social Leverage, Times Bridge et True Ventures.