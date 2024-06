La société Bragg Live Food Products, soutenue par les célébrités Katy Perry et Orlando Bloom, envisage une vente qui pourrait valoriser le fabricant de vinaigre de cidre de pomme à plus de 500 millions de dollars, dettes comprises, selon des personnes au fait du dossier.

La société basée à Santa Barbara, en Californie, qui compte également la société d'investissement Swander Pace Capital parmi ses investisseurs, travaille avec Bank of America pour solliciter l'intérêt d'acheteurs potentiels, y compris des sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Swander Pace et Bank of America se sont refusés à tout commentaire. Bragg n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Fondée en 1912 par Paul Bragg, la société est connue pour ses produits à base de vinaigre de cidre de pomme, ainsi que pour ses vinaigrettes, ses mélanges d'assaisonnements, son huile d'olive, ses boissons et autres ingrédients alimentaires.

Patricia Bragg, la fille adoptive de Paul, a dirigé l'entreprise pendant 65 ans, jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 2019 à Perry, Bloom et d'autres investisseurs, notamment Dragoneer Investment Group et le fondateur de Pressed Juicery, Hayden Slater.

Les produits Bragg's sont vendus dans les supermarchés, les détaillants en ligne et les magasins d'aliments naturels aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les propriétaires de la société espèrent obtenir pour Bragg une valorisation équivalente à au moins 10 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société, qui s'élèvent à environ 50 millions de dollars, ont indiqué les sources.

Le secteur des ingrédients alimentaires a été un domaine actif pour les transactions au cours des derniers mois. La société de capital-investissement Butterfly Equity étudie la possibilité de vendre Chosen Foods, tandis que Falfurrias Capital mène un processus de vente pour Sauer Brands, a précédemment rapporté Reuters. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction d'Anirban Sen et Will Dunham)