La société de capital-investissement Roark Capital étudie une vente de Primrose Schools qui pourrait valoriser la franchise éducative américaine à près de 2 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré jeudi des personnes au fait du dossier.

Roark a fait appel à la banque d'investissement R. W. Baird pour lancer un processus de vente de Primrose, basée à Atlanta, en Géorgie, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Primrose, qui a été rachetée par Roark en 2008 et qui est l'une des plus grandes franchises d'éducation de la petite enfance du pays, exploite plus de 500 écoles dans plus de 35 États qui offrent des services d'éducation et de soins aux enfants et aux familles.

La première école Primrose a été ouverte en 1982 en Géorgie. Chaque école est détenue et gérée de manière indépendante par des opérateurs franchisés.

En 2024, Primrose prévoit de générer environ 85 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) et 120 millions de dollars de revenus, ont déclaré les sources, ajoutant que Roark espère obtenir une évaluation de la société équivalente à plus de 20 fois son EBITDA.

Baird s'est refusé à tout commentaire. Primrose et Roark n'ont pas répondu immédiatement.

Les sociétés exploitées en franchise obtiennent généralement des multiples élevés de la part d'acheteurs de capital-investissement qui aiment parier sur des entreprises générant des redevances régulières. Le mois dernier, Blackstone a accepté d'acheter la franchise de restaurants Tropical Smoothie Cafe pour environ 1,7 milliard de dollars.

En 2022, la société de capital-investissement Sycamore Partners a acquis Goddard Systems - une autre franchise d'éducation préscolaire comptant plus de 600 écoles - pour un montant non divulgué. En 2018, Golden Gate Capital a racheté la franchise d'éducation préscolaire The Learning Experience, qui compte plus de 350 centres aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Roark, basé à Atlanta, en Géorgie, qui gère 38 milliards de dollars d'actifs, possède plusieurs entreprises franchisées dans différents secteurs, notamment la chaîne de sandwichs Subway, la chaîne de fitness Orange Theory et la chaîne de restaurants Arby's. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)